Os vereadores estavam propensos a rejeitar a proposta, mas um pedido de vista adiou a discussão por pelo menos 15 dias

publicado em 16/04/2024

Vereadores adiaram a discussão sobre o projeto que pretendia frear o aumento nas passagens do transporte coletivo na cidade Foto: A Cidade

Franclin Duarte

A votação sobre o projeto que busca frear o aumento no preço das passagens do transporte coletivo em Votuporanga gerou discussões acaloradas na sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (15). Os vereadores estavam propensos a rejeitar a proposta, mas um pedido de vista adiou a discussão por pelo menos 15 dias.

A iniciativa, como noticiado pelo A Cidade, tinha como objetivo aumentar o valor do subsídio pago pela Prefeitura à Expresso Itamarati, empresa responsável pela “circular”, para evitar que a população que utiliza o serviço pague mais caro pelas passagens. Atualmente os cidadãos pagam R$ 3,15 no transporte coletivo, sem o subsídio o custo seria de R$ 11,26.

Os vereadores, no entanto, questionaram a nova tentativa do aumento nas passagens, sendo que o serviço, na opinião deles e de usuários, estaria deixando a desejar. Foram feitas ainda comparações dos preços das passagens cobradas em outras cidades da região e do estado, apontando que o transporte coletivo na cidade seria então o mais caro do Brasil.

“Sempre defendi que a Prefeitura assumisse o transporte público. Pelo que vi no projeto, o impacto orçamentário é de R$1,8 milhão em 2024, R$2,6 milhões em 2025 e mais R$2,7 milhões para 2026, isso dá um valor de R$ 7,1 milhões. Acho que chegou a hora do prefeito rever essa situação e com esse dinheiro comprar micro-ônibus e assumir o transporte com ar-condicionado e tudo para melhorar a qualidade de vida de quem usa e com um custo bem menor do que esse. Voto contra e se a Prefeitura não tem o dinheiro para comprar esses micro-ônibus, que faça um financiamento para colocarmos um transporte de qualidade”, disse Serginho da Farmácia (PP).

Em defesa do projeto, os vereadores Jura (PSB) e Sueli Friósi (PP) também subiram à tribuna e discursaram reconhecendo que o custo está elevado para os cofres do município, porém, enfatizaram a falta de interessados nas últimas concorrências do tipo e que sem a aprovação haveria risco da população ficar sem o transporte.

Emerson Pereira (PSD), por sua vez, ao perceber que a proposta corria risco de ser rejeitada diante de toda a discussão, decidiu pedir vistas do projeto também temendo que a população mais carente tenha que pagar mais caro para utilizar o serviço.

“A população mais humilde é quem utiliza o transporte e é quem será mais prejudicada, caso o projeto seja rejeitado. Peço vista para que o projeto possa ser melhor analisado e discutido por todos os vereadores, pois da forma que está nós não podemos correr o risco de o projeto ser rejeitado e a população ficar sem o transporte e já presenciamos situações parecidas em cidades da região, onde a população ficou sem transporte por um período por conta de discussões como essas e isso causou um transtorno terrível para todos”, pontuou.