Faleceu neste sábado (1), aos 86 anos de idade, o radialista e diretor da Rádio Líder FM de Votuporanga, Osvaldo Tridapali, vítima de insuficiência renal aguda.Cumpadre Vardão, como era conhecido no rádio, onde iniciou sua carreira ainda na década de 50, na antiga Rádio Clube AM, se tornou muito conhecido como um dos pioneiros na animação de programas sertanejos e também na direção de emissoras de rádio. Ao lado do saudoso Oliveira Prates (falecido recentemente) e de João Carlos Ferreira, administrou rádios em Nhandeara, Cardoso e Monte Aprazível, além de ser um dos responsáveis pela transformação da antiga Rádio 8 Agosto, na Rádio Cidade, hoje Cidade FM, ao lado do mesmo grupo.Mais tarde, ao lado dos filhos Teotônio e Clodoaldo Tridapali, adquiriu a antiga Rádio Clube AM e a transformou na Rádio Líder FM.Além dos filhos, Osvaldo Tridapali deixa a esposa Almerinda Fiorentino Tridapali, os demais familiares e muitos amigos. Seu corpo será velado a partir das 18h deste sábado no Velório Municipal e o sepultamento ocorrerá no domingo (2), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.