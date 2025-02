Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 10/02/2025

Foto: Jornal A Cidade

Da RedaçãoFaleceu na madrugada/manhã desta segunda-feira, dia 10, a conhecida e muito querida professora aposentada Célia Regina Bianchini Roveda. Ela estava internada desde o dia 1º de janeiro no Hospital de Base, em São José do Rio Preto, e se recuperava de um AVC.Aos 69 anos, Célia Roveda deixa o esposo Luiz Carlos Roveda, os filhos Luiz Carlos Roveda Júnior e Bruna Roveda, os netos Gabriel e Daniel, e os irmãos Neusa Bianchini, Roberto Bianchini e Claudia Bianchini, além de um vasto círculo de amigos.Célia Roveda lecionou por muitos anos na escola Uzenir Coelho Zeitune. Depois de aposentada, também empreendeu com uma loja de roupas.O corpo de Célia Roveda será velado no Velório Municipal de Votuporanga e está previsto para começar a partir das 18h desta segunda-feira, dia 10. Já o sepultamento está marcado para esta terça-feira, dia 11, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.