publicado em 21/01/2025

Foto: Redes sociais

Faleceu na manhã desta terça-feira (21), aos 59 anos de idade, o conceituado médico cirurgião, João Paulo de Lima Pedroso, vítima de um infarto. Muito querido e respeitado por seu profissionalismo e carisma, João Paulo foi diretor clínico da Santa Casa de Votuporanga em três mandatos (2002-2004, 2015-2017, 2017-2018), onde deixou um legado profundo na formação de médicos e na gestão da saúde da cidade.