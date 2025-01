Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 04/01/2025

Eunice Maria de Souza Basso (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu neste sábado (4), por volta das 5h, Eunice Maria de Souza Basso, esposa de Pedro Basso, massagista do Clube Atlético Votuporanguense. A diretoria do CAV emitiu uma nota de pesar em que expressa as condolências aos familiares e amigos. Eunice tinha 75 anos de idade e faleceu na Santa Casa de Votuporanga, onde estava internada desde terça-feira (31). A causa do falecimento ainda não foi informada. Eunice frequentava a Paróquia São Bento. Além de Pedro Basso, ela deixa o filho Anderson Dani Basso, conhecido como “Dersão”. O velório começa às 12h, em Velório em Américo de Campos, onde ocorre o enterro às 17h.