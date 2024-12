Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 04/12/2024

Luiz Alves do Carmo, 70 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu na terça-feira ( 3 ), o Sr Luiz Alves do Carmo, aos 70 anos. Luiz deixa imensas saudades na sua esposa Maria José Magri do Carmo, nos filhos Douglas Vinicius Magri do Carmo e Talita Jakeline do Carmo Moreira, além de demais amigos e familiares.O velório aconteceu na terça feira ( 3 ), no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorreu nesta quarta feira ( 4 ), às 9h no Velório Municipal de Votuporanga.