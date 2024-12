Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 09/12/2024

João de Almeida Saraiva, 77 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu o Sr João de Almeida Saraiva, aos 77 anos, vítima de acidente vascular cerebral. João era conhecido em Votuporanga pelo seu amor pela música, João cativou gerações com seu talento, sendo uma figura marcante nos eventos culturais e celebrações locais. João deixa saudades nos filhos Hermanio, Cristiane, Mariane e Daiane, nos netos Júlia, Luiz Filipe, Maria Luiza, Luiz Fernando, Miguel (in memorian), Enzo (in memorian) e Anthony, além de demais amigos e familiares.