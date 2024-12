Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 11/12/2024

Edvaldo Francisco Liberato, 80 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta terça feira (10), o pintor Edvaldo Francisco Liberato, aos 80 anos, vítima de neosplasia maligna dos brônquios. Edvaldo residia no bairro Estação. Deixa os filhos Ednaldo Dionízio, Edna Dionízio, Eduardo Dionízio, Eliane Dionízio, Jurandir Santos, Érica Dionízio, e Edvan Dionízio, além de netos, bisnetos, demais amigos e familiares.O velório acontece nesta terça-feira (10), às 19h30 no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorre nesta quarta-feira (11), às 17h no Cemitério Municipal de Floreal.