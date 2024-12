Confira detalhes do falecimento e ssepultamento

publicado em 03/12/2024

Bernardo Fernandes de Lima, 76 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira ( 2 ), o comerciante aposentado Bernardo Fernandes de Lima, aos 76 anos, vítima de acidente vascular encefálico. Bernardo residia no bairro São João. Deixa os filhos Carlos Fernandes de Lima, Fernanda Lima Dionísio, Fábio Fernandes de Lima, além de demais amigos e familiares.O velório acontece nesta terça feira ( 3 ), às 6h no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorre às 16h30 no Cemitério Jardim das Flores.(Foto: Arquivo pessoal)