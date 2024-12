Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 09/12/2024

Anísio Dorigão, 87 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu o Sr Anísio Dorigão, aos 87 anos, Anísio residia em Valentim Gentil e deixa um legado para as filhas, genros, netos, bisnetos, além dos demais amigos e familiares