Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 09/12/2024

Ana Maria de Carvalho, 81 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu a Sra Ana Maria de Carvalho, aos 81 anos, carinhosamente conhecida como Irmã Ana do Ponto de Pregação, Ana residia no município de Cardoso, e deixa saudades no coração dos filhos, netos e bisnetos, além dos demais amigos e familiares.O velório aconteceu no sábado ( 7 ), no Velório Municipal de Cardoso e o sepultamento ocorreu às 16h no Cemitério Municipal de Cardoso.