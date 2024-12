COnfira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/12/2024

Adalgisa Pansani Cestari , 95 anos (Foto: arquivo pessoal)

Faleceu a Sra Adalgisa Pansani Cestari , aos 95 anos, Adalgisa era carinhosamente conhecida como Dona Ziza, moradora de Cardoso, Adalgisa deixa seu filho Pedrinho do Mercado, além de netos e bisnetos, demais amigos e familiares.O velório aconteceu neste domingo (15), no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorreu às 14h no Cemitério Municipal de Cardoso.