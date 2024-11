Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 26/11/2024

Neusa de Oliveira, 77 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira (25), a Faxineira Neusa de Oliveira, aos 77 anos, vítima de enfisema pulmonar, Neusa residia no bairro Parque Residencial do Lago. Deixa a filha Joice, o genro Adalberto, os netos Fernanda e Felipe, as irmãs Neide e Eleuza, além de demais amigos e familiares.