Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 13/11/2024

Michele Luques Blanco, 47 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (12), a votuporanguense Michele Luques Blanco, aos 47 anos, no Hospital de Amor de Barretos. Michele era moradora do bairro Jardim Alvorada em Votuporanga e durante muitos anos trabalhou no comércio local, onde conquistou muitos amigos. Ela deixa o esposo Claudecir Cipriano, a filha Nayara Luques Cipriano, e a sua neta, além dos demais familiares e amigos.Michele está sendo velada no Velório Municipal de Votuporanga e seu sepultamento está previsto para acontecer às 14h, desta quarta-feira (13), no Cemitério Municipal de Votuporanga.