Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 25/11/2024

Maria Eduarda Fontoura Arruda Gobato, 23 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no sábado (23) a jovem Maria Eduarda Fontoura Arruda Gobato, aos 23 anos, vítima de embolia pulmonar. A jovem estava grávida e o parto estava previsto para daqui uma semana, mas, infelizmente, complicações na gestação tiraram a vida da jovem e do bebê. Maria Eduarda residia no bairro Pacaembu, deixa o marido Felipe Valinhos, a mãe Gislaine Fontoura e o irmão Douglas Henrique Fontoura, além de demais amigos e familiares.O velório foi iniciado no domingo (24), no Velório Municipal de Cardoso, e o sepultamento ocorre nesta segunda-feira (25), às 10h no Cemitério Municipal de Cardoso.