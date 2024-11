Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 18/11/2024

Foto: Arquivo pessoal

Faleceu no último dia 10, aos 71 anos de idade, o conhecido bilheteiro José Carlos Catroque, vítima de septicemia. Muito conhecido em Votuporanga e região em razão de seu trabalho, ele deixa um vasto círculo de amigos, a esposa Marli Catroque, uma filha, irmã e sobrinhos.

José enfrentava problemas de saúde já há algum tempo, mas sempre se manteve ativo e acompanhava de perto o desenvolvimento de Votuporanga. Nas últimas eleições, inclusive, ele foi tema de uma reportagem do A Cidade ao ser visto exercendo o seu dever cívico de votar, mesmo não sendo mais obrigado e com todas as dificuldades que encarava em razão da deficiência em uma das pernas. Na ocasião, ele foi visto como um exemplo de cidadania.