Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 25/11/2024

Isaac Lemos Silva, aos 3 anos (Foto: Redes sociais)

Faleceu neste sábado (23), o pequeno Isaac Lemos Silva, aos 3 anos de idade, vítima de Pneumonia, Isaac residia no distrito de Simonsen em Votuporanga. O falecimento aconteceu no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto. Isaac deixa saudades na mãe Silvia Helena Lemos Silva no pai, além de demais amigos e familiares.