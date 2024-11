Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 22/11/2024

Arcilia Bonfatti, 82 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (20), a Lavradora Arcilia Bonfatti, aos 82 anos, vítima de AVC. Arcilia residia no bairro Vila Marin, deixa a irmã Elvira e o sobrinho João Aparecido, além de demais amigos e familiares.