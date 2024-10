O apresentador de 97 anos sofria de problemas renais e estava há semanas tratando de uma pneumonia

publicado em 03/10/2024

Conhecido pela voz grave e por ter sido o primeiro apresentador do Jornal Nacional, o jornalista Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira, 03 de outubro. O apresentador tinha 97 anos e estava internado há semanas no Hospital Santa Tereza, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.A informação foi confirmada pela mulher dele, Fátima Sampaio, à Patrícia Poeta durante o Encontro. O veterano sofria com problemas renais e estava há semanas tratando de uma pneumonia.