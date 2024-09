Faleceu na manhã da última quinta-feira, (26), aos 26 anos, Marcos Eduardo Rocha da Fonseca, vítima de traumatismo cranioencefálico, no Hospital de Base de São José do Rio Preto

publicado em 26/09/2024

Natural de São Luis, MA, deixa a filha Maya R. Rodrigues Rocha e a mãe, Francisca Rocha da Fonseca.