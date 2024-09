Faleceu, na noite de sábado, (14), aos 84 anos, o senhor José Ruela de Oliveira, vítima de traumatismo cranioencefálico, no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

publicado em 16/09/2024

Falece José Ruela de Oliveira (Arquivo Pessoal)

Faleceu, na noite de sábado, (14), aos 84 anos, o senhor José Ruela de Oliveira, vítima de traumatismo cranioencefálico, no Hospital de Base de São José do Rio PretoEletricista autônomo e conhecido pelos amigos como Zé Ruela, casado com Lídia Gouveia de Oliveira, deixa os filhos José Carlos de Oliveira, Márcio Luiz de Oliveira, Cláudio Antônio de Oliveira e netos.Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga, no domingo, (15) e sepultado, na manhã de ontem, (16), no Cemitério Municipal de Votuporanga.