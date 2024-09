Faleceu, no último domingo,(8), aos 69 anos, o senhor Jair Faneco, vítima de sepse de foco pulmonar, na Santa Casa de Votuporanga

publicado em 10/09/2024

Falece Jair Faneco (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu, no último domingo, (8), aos 69 anos, o senhor Jair Faneco, vítima de sepse de foco pulmonar, na Santa Casa de Votuporanga.Casado, deixa a esposa, Maria Helena Carvalho da Silva Faneco e a filha, Lívia Carvalho da Silva Faneco, além de um vasto circulo de amigos.Natural de Américo de Campos-SP, seu corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado na manhã de ontem, (10), no Cemitério Municipal de Votuporanga.