publicado em 09/09/2024

Falece Fátima Viana, aos 69 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu, na última sexta-feira, (6), aos 69 anos, Fatima Viana, vítima de choque séptico, na Santa Casa de Votuporanga.Deixa os filhos Charles Viana (falecido), Denes Wilton Viana, Alex Fernando Viana, Thamyres Viana de Lima, Willian Viana, Fábio Alessandre Viana e Diego Viana de Lima.Natural de Pedranópolis -SP, seu corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado, às 13h, no último sábado, (7), no Cemitério Rosa Mística Jardim das Flores de Votuporanga.