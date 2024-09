Faleceu, no sábado, (14), aos 60 anos, o senhor Carlos Alberto Martins Pereira, vítima de choque cardiogênico, na Santa Casa de Votuporanga

publicado em 16/09/2024

Falece Carlos Alberto Martins Pereira (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu, no sábado, (14), aos 60 anos, o senhor Carlos Alberto Martins Pereira, vítima de choque cardiogênico, na Santa Casa de Votuporanga.Funcionário público, o motorista, deixa a irmã Marilda, a esposa Mercedes Mijam Martins, o filho, Murilo Mijam Martins e a neta Eloisa.Natural de Votuporanga, seu corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga, no sábado, (14), e sepultado na tarde de sábado, no Cemitério Municipal de Votuporanga.