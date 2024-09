Faleceu aos 69 anos, o produtor rural, Arlindo Diogo, em sua residência na cidade de Votuporanga

publicado em 26/09/2024

Faleceu aos 69 anos, o produtor rural, Arlindo Diogo, em sua residência na cidade de Votuporanga.Deixa os filhos Eleandro Gomes Diogo, Lucas José Gomes Diogo, Telma Gomes Bertoldo e Reginaldo Gomes Diogo.Seu velório aconteceu, na última quinta-feira, (26), no Velório Rosa Mística Jardim das Flores de Votuporanga e seu corpo foi sepultado, no final da tarde da última quinta-feira (26), no Cemitério Rosa Mística Jardim das Flores de Votuporanga.