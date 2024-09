Natural de Valentim Gentil, deixa Irmãos , sobrinhos, cunhadas e um vasto círculo de amigos .

publicado em 04/09/2024

Falece Alziera Petinelli (Crédito Foto: Redes Sociais)

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (4), aos 71 anos de idade, no hospital Austa Clínicas de São José do Rio Preto, a senhora Alzira Petinelli, vítima de Hiperpotassimia.Natural de Valentim Gentil, deixa Irmãos , sobrinhos, cunhadas e um vasto círculo de amigos .Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e será sepultado nesta quarta-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil