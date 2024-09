Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 30/09/2024

Arquivo pessoal

Faleceu nesta segunda-feira (30), aos 82 anos, uma das mais famosas salgadeiras de Votuporanga, Clemes Marselani, a conhecida, Dona Clemes, vítima de insuficiência cardíaca. Querida por seu vasto círculo de amigos por toda a cidade e região, Dona Clemes se tornou muito popular em Votuporanga, por todo o amor que dedicou na arte de preparar salgados. Os quitutes, com o passar os anos, se tornaram famosos e tomaram conta da maioria das festas da cidade, além de serem vendidos em bares, lanchonetes, cantinas de escolas ou mesmo, vendido diretamente da casa dela.

Dona Clemes deixa os filhos Mauricio, Márcia e Marco, além dos netos Rafael, Isabeli, Poliane, Manuela e Sofia, o genro Rogério e as noras Griscelma e Evelim.