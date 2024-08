Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 06/08/2024

Vitoria Fernanda Francisco da Silva, 20 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu na segunda-feira (5), a jovem Vitoria Fernanda Francisco da Silva, aos 20 anos, vítima de choque septico. Ela morava com a sua família na rua Minas Gerais, no Centro de Álvares Florence. Ela deixa os pais Cinira Duarte Francisco da Silva e Edy Chirlon da Silva, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na tarde desta terça-feira (6), àss 14h, no Cemitério Municipal de Álvares Florence.