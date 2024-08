Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 12/08/2024

Paulina de Souza Moraes, 95 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira (12), a senhora Paulina de Souza Moraes, aos 95 anos, vítima de AVC (Acidente Vascular Cerebral). Dona Paulina era moradora do bairro Vila Paes em Votuporanga. Ela deixa os filhos Rosa Marta Moraes, Roseli de Moraes Silva, Luis Carlos de Moraes, Maria Helena de Moraes, Sueli Aparecida Santos Moreno, Vilma Moraes Souza, Sidinei Moraes, José Luis Moraes, Renato Cesar de Moraes, Marcio Moraes e Paulo Henrique de Moraes, que trabalha na gráfica do Jornal A Cidade, deixa 19 netos, bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá na terça-feira (13), às 11h, no Cemitério Parque Jardim das Flores de Votuporanga.