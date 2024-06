Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 26/06/2024

Armando Carlos Avigni, 61 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (26), o lavrador Armando Carlos Avigni, aos 61 anos, vítima de choque hipovolêmico. Armando residia no bairro Córrego do Engenho em Alvares Florence. Deixa o filho Wemerson Carlos, o irmão Humberto Luciano e a irmã Marinaim Avigni além de demais amigos e familiares.