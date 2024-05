Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 25/05/2024

Vera Ito Abe (Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brFaleceu na noite desta quinta-feira (24), a enfermeira Vera Ito Abe, aos 62 anos, ex gerente de enfermagem da Santa Casa de Votuporanga. O hospital emitiu uma nova: “é com profunda tristeza e pesar que comunicamos o falecimento de Vera Ito, ex gerente de enfermagem da Santa Casa. Seu corpo será velado no Velório municipal de Votuporanga a partir das 8 deste sábado (25) e o sepultamento será na parte da tarde, às 16h. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento de dor”.Vera Ito Abe teve uma carreira ilustre e dedicada, marcada por seu trabalho na SecretariaMunicipal de Saúde, onde contribuiu significativamente para a melhoria dos serviços de saúde na cidade. Além disso, Vera era professora na Unifev, onde inspirou e formou inúmeros futuros enfermeiros com sua paixão pela profissão e seu compromisso com a educação de qualidade.Como gerente da enfermagem da Santa Casa, ela desempenhou um papel crucial na gestão e na prestação de cuidados excepcionais aos pacientes.