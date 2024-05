Armando deixou seu legado na educação votuporanguense e foi o primeiro reitor da Unifev e levou o nome da cidade no topo da região

publicado em 13/05/2024

Armando Raphael D’Avoglio foi o primeiro reitor da Unifev e fez história em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

Faleceu nesta segunda-feira (13), o conhecido professor Armando Raphael D’Avoglio. Dr. Armando, como era chamado, foi uma figura muito conhecida em Votuporanga, formou gerações de alunos da cidade e deixou seu legado na educação. Ele foi o primeiro reitor da Unifev e levou o nome da cidade no topo da região quando o assunto era ensino superior.

D’Avoglio era graduado formado em matemática, pedagogia, engenharia civil e direito e seu currículo excepcional de prestação de serviços à comunidade e sua dedicação os levaram em muitos lugares. Ele foi presidente da Unifev, por dois mandatos e também o primeiro reitor da instituição.

A época, em sua gestão foram implementados 15 novos cursos, tornou o Centro Universitário de Votuporanga (à época) a maior Instituição de Ensino Superior da Região, que incluía São José do Rio Preto.

Foi também durante muitos anos professor efetivo de matemática do, então, Instituto de Educação Dr. José Manoel Lobo, também lecionou nos cursinhos do Anglo e Objetivo, foi professor universitário, engenheiro, inspetor regional do Crea-SP, advogado e também dividia as funções como empresário.

Além disso, foi presidente da Associação dos Advogados de Votuporanga, presidente do Lions Clube, também foi diretor do Votuporanga Clube e Clube dos 40, além de ter sido membro da irmandade da Santa Casa de Votuporanga.

O velório de Armando acontecerá nesta terça-feira (14), no período da manhã, no Velório Sagrado Coração e seu sepultamento irá acontecer durante a tarde, em Votuporanga.

