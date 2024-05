Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/05/2024

Empresária Ana Lucia da Silva Santos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu neste domingo (26), a sócia proprietária da empresa Dr. Home, Ana Lúcia da Silva Santos, aos 59 anos, vítima de septicemia. Ana residia no bairro Jardim Itália, deixa os filhos Gilberto, Letícia e Leandra, os netos Mariana e Otton, além de demais amigos e familiares.O velório aconteceu neste domingo (26), às 15h, no Velório Jardim das Flores e a cerimônia de cremação ocorreu nesta segunda-feira (27) às 9h, no cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga.