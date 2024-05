Sua partida deixa um vazio imensurável, mas também um legado de coragem, amor e resiliência que jamais será esquecido

publicado em 10/05/2024

Hoje nos despedimos de uma mulher extraordinária, cujo brilho jamais se extinguirá. Adriana Miranda de Brito partiu deste mundo, aos 42 anos de idade, após uma corajosa batalha contra o câncer de mama. Sua partida deixa um vazio imensurável, mas também um legado de coragem, amor e resiliência que jamais será esquecido.

Adriana, foi muito mais do que uma mera diretora da Extra Centro Automotivo - Bosch Service, empresa que administrava junto com seu marido Márcio de Brito. Ela era uma guerreira incansável, uma mãe dedicada e uma esposa amorosa. Sua presença irradiava esperança e inspiração para todos ao seu redor. Mesmo nos momentos mais difíceis de sua jornada, ela nunca perdeu sua determinação em viver plenamente cada dia.

Seu compromisso com a vida era contagiante e sua fé, era inabalável. Mesmo enquanto enfrentava os desafios da doença, Adriana encontrava forças para sorrir, para amar e para cuidar daqueles que mais amava. Seu esposo, Marcio de Brito, e seus três filhos: Laura, João Lucas e Helóisa Fernanda, que foram sua fonte de motivação e sua razão para nunca desistir.

Adriana não apenas lutou contra o câncer, mas também se tornou um símbolo de superação para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Sua determinação em enfrentar as adversidades da vida com coragem e dignidade é um exemplo que permanecerá conosco para sempre.

Neste momento de despedida, lembramos não apenas da dor da perda, mas também da celebração de uma vida bem vivida. Os momentos compartilhados, as risadas divididas e as lições ensinadas por Adriana continuarão a ecoar no coração de seus familiares, amigos de fé, de trabalho e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.

Que seu legado de amor e luta pela vida nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma bravura e gratidão que ela demonstrou. Que possamos honrar sua memória vivendo cada dia com intensidade, amor e compaixão.

Descanse em paz, querida Adriana. Seu espírito permanecerá vivo em cada vida que você tocou e em cada coração que você iluminou.