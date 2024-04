Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 13/04/2024

Emir Rodrigues Vilela, 87 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu neste sábado (13), o conhecido médico Emir Rodrigues Vilela, aos 87 anos, vítima de complicações de um câncer. O senhor Emir foi muito querido, figura presente e pioneiro na sociedade votuporanguense. Ele se formou em Medicina em 1963, veio em 1965 para Votuporanga e montou o Hospital São Paulo, também foi médico da CESP por 25 anos.

Emir deixa a sua esposa Eliete Gallo Vilela, os filhos Daniela Gallo Vilela Carrijo, casada com Adriano Carrijo, Luiz Gustavo Gallo Vilela, casado com Juliana Vilela, e Luciana Gallo Vilela, os netos Marina, João Victor, Luíza, Pedro, Helena, Júlia e Guilherme, além dos demais familiares e amigos.



Emir será velado a partir das 13h no Velório Sagrado Coração e seu sepultamento está marcado para acontecer às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.