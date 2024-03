Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 22/03/2024

Marcelo Uchoa, 19 anos (Foto: Reprodução/Facebook)

Faleceu nesta sexta-feira (22), o jovem votuporanguense Marcelo Uchoa Júnior Graniero, aos 19 anos. Marcelo era soldador e morador do bairro Monte Verde, na rua José Marim Cruz, na zona Sul de Votuporanga, muito querido entre os amigos, ele deixa a mãe Fernanda Graniero Uchoa e o pai Marcelo Maciel Uchoa, além dos demais familiares e amigos. Ele será velado no Cemitério Parque Jardim das Flores e seu sepultamento ocorrerá no sábado (23), às 9h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.