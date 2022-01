Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 17/01/2022

Faleceu na tarde de sábado (15), Zulmira Ralio da Silva, aos 77 anos, vítima de complicações cardíacas. Ela era moradora do bairro Santa Luzia e casada com o senhor Olentino Delfino da Silva.Dona Zulmira também deixa a filha Lucilene Ralio da Silva e demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado anteontem, no Cemitério Municipal de Votuporanga.