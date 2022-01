Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 24/01/2022

Rabechy Ricci de Menezes, aos 23 anos (Foto: Redes Sociais)

Faleceu no domingo (23), a ex-enfermeira da Santa Casa de Votuporanga Rabechy Ricci de Menezes, aos 23 anos. Ela era natural do município de Santa Fé do Sul e deixa familiares e amigos em toda região. O velório e sepultamento foi em Santa Fé do Sul.