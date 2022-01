Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 20/01/2022

Tiago Antônio de Lima, aos 66 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quarta-feira (19), o tenente aposentado Juvenal Tiago Antônio de Lima, aos 66 anos, vítima de um tumor cerebral. Ele era casado com Regina Aparecida Barcelos de Lima e residia no Cecap II. Senhor Juvenal atuou por 26 anos na profissão, agora deixa os filhos Débora, Tiago e Fernando, além dos netos Joaquim, Lívia, Sophia e Marieli e demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado na manhã desta quinta-feira (20), no cemitério Jardim das Flores.