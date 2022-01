Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 13/01/2022

Valter Facipieri, aos 78 anos (Foto: Reprodução)

Faleceu na noite de quarta-feira (12), em São José do Rio Preto, o músico Valter Facipieri, aos 78 anos. Ele se consagrou ícone na região de Votuporanga com seu teclado e sua voz inconfundível. Na cidade, Valter era muito conhecido por se apresentar no Lanchopão e por ser atração confirmada nos shows em bares, formaturas e demais eventos. Atualmente, residia em Rio Preto, mas continuava se apresentando. Ele deixa a família, amigos e fãs O velório está ocorrendo na Capela Prever, em Rio Preto e o sepultamento será às 17h desta quinta-feira (13), no cemitério São João Batista.