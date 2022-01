Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 12/01/2022

Faleceu na manhã desta quarta-feira (12), no HB (Hospital de Base) em Rio Preto, o pedreiro Marino Fuster, aos 73 anos, vítima de pneumonia. Ele era morador do bairro Parque das Nações e marido de Maria José Piajon Fuster. Senhor Marino deixa os filhos Márcia, Agnaldo, Vladimir e Suely, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo será sepultado nesta quinta-feira (13), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.