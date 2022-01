Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 19/01/2022

Maria Lea Alves Luna, aos 63 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta quarta-feira (19), no Mini Hospital do Pozzobon, Maria Lea Alves Luna, aos 63 anos vítima de infarto fulminante. Ela era moradora do bairro Jardim Alvorada e viúva de José Neves Luna. Dona Maria deixa os filhos Luiz André, Gislene, Gislaine e Aline, os netos Guilherme, Amanda, Ágata e Vitor, a bisneta e os demais familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá às 9h, de quinta-feira (20), no cemitério Jardim das Flores.