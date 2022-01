Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 11/01/2022

Márcia Guerche, aos 66 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu às 0h30, desta terça-feira (11), no Hospital Beneficência Portuguesa de Rio Preto, Márcia Guerche, carinhosamente conhecida como Marcinha, aos 66 anos. Ela foi vítima de complicações da Covid-19 e tinha tomado as duas doses da vacina.Filha de Antônio Guerche e Dayse (em memória), Marcinha era portadora de Síndrome de Down, ela estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e deixa os irmãos Paulo César Guerche e Antonio Guerche Filho, a cunhada Sueli Aparecida Sales Guerche, os sobrinhos Guilherme, Vinícius, Mateus, Isadora e Victória, as netas Catarina e Mariah, além dos demais familiares e amigos.Ela era muito querida pelos amigos do Lion Brisas, da Maçonaria José Ferreira Vieira, pelos amigos da AABB e frequentava as missas de domingo da Igreja Matriz. Seu corpo será sepultado às 9h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga.