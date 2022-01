Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 20/01/2022

Laura Beraramo Gasques, aos 71 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu às 7h30 desta quinta-feira (20), na Santa Casa de Votuporanga, Laura Beraramo Gasques, aos 71 anos, vítima de infarto. Ela era moradora do Jardim Paraiso e casada com José Antônio Gasques Garcia. Ela deixa os filhos José Roberto Garcia e Guilherme Beraramo Gasques, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e a cerimônia de sepultamento ocorrerá às 10h desta sexta-feira (21), no Cemitério Central de Tanabi.