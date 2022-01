Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 03/01/2022

José da Costa Galisteu, aos 60 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no começo da tarde de domingo (02), José da Costa Galisteu, aos 60 anos, vítima de C.A na garganta. Ele era funcionário da Saev e residia no bairro Vila América. Senhor José deixa a esposa Sueli Aparecida da Silva Galisteu, a filha Aline, o neto Bernardo e demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado na tarde desta segunda-feira, no cemitério Jardim das Flores.