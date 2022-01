Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 04/01/2022

Jorgita Mendonça Chagas, aos 95 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu às 14h desta terça-feira (04), após 15 dias internada na Santa Casa de Votuporanga, Jorgita Mendonça Chagas, aos 95 anos, vítima de insciência cardiorrespiratória. Ela era moradora do bairro Vila América e viúva de José Galvino Chagas. Senhora Jorgita deixa filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Seu corpo será velado no Velório Municipal e sepultado às 16h desta quarta-feira (05), no Cemitério Municipal de Votuporanga.