Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 02/01/2022

A senhora Helena Cano Cristófalo, aos 84 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brFaleceu na madrugada deste domingo (02) a senhora Helena Cano Cristófalo, vítima de uma parada cardíaca. Ela estava internada na Santa Casa de Votuporanga e tinha passado por uma cirurgia para colocar marcapasso, segundo a família.A dona Helena morava no bairro Cohab, em Votuporanga. Ela era aposentada e deixa o marido Antônio Cristófalo e as filhas Maria Eliza Cristófalo de Souza, Aparecida de Lourdes Cristófalo, Rosangela Cristófalo dos Santos e Andressa Cano Cristófalo, além de cinco netos, sete bisnetos e demais familiares e amigos.O corpo da senhora Helena Cristófalo vai ser velado no velório Jardim das Flores a partir do meio-dia. O sepultamento, no cemitério Jardim das Flores, está marcado para as 17h.