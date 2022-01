Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 19/01/2022

Faleceu na tarde desta quarta-feira (19), o militar reformado Epaminondas Lima Dias, aos 83 anos, vítima de complicações cardíacas. Ele era morador do Jardim Paulista e deixa as filhas Keli Cristina, Mariflavia e Simone, além de todos os outros familiares e amigos. Seu corpo será sepultado às 14h de quinta-feira (20), no cemitério Jardim das Flores.