publicado em 20/01/2022

Emílio Bifaroni, aos 96 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta quinta-feira (20), o funcionário público estadual, Emílio Bifaroni, aos 96 anos. Ele estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto há dois dias. Senhor Emílio era morador do bairro Vila Marim, deixa os filhos Marlene Bifaroni de Carvalho, Roberto Bifaroni, Sueli Bifaroni Morelli e Adriana Bifaroni, além dos netos, bisnetos e demais familiares e amigos. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e o sepultamento ocorrerá às 17h desta quinta-feira.