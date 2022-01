Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 02/01/2022

A senhora Benedita Maria Laurinda Lopes, a ‘Irmã Ditinha’, aos 76 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brFaleceu, na tarde de sexta-feira (31), a senhora Benedita Maria Laurinda Lopes, também conhecida como “Irmã Ditinha”, aos 76 anos. Ela estava internada na Santa Casa de Votuporanga há dez dias e foi vítima de insuficiência respiratória, de acordo com a família.A dona Benedita era dona de casa, morava no bairro Palmeiras 1, em Votuporanga, e frequentava a Igreja Cristã do Brasil. Ela deixa o marido André Lopes Fernandes e os filhos Claudinei Lopes Fernandes, José Lopes Neto, Joana Lopes Fernandes, Marta Lopes Fernandes, Rosangela Lopes da Silva e Ismael Lopes Fernandes, além de 12 netos, três bisnetos e demais familiares e amigos.O corpo da senhora Benedita foi sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga, na manhã de sábado (1º).